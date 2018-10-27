СММ ОБСЄ зафіксувала серед російського "гумконвою" на Донбасі військові автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила серед колони з 45 вантажівок так званого російського гуманітарного конвою в районі Донецької області 10 автомобілів військового зразка. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу Об’єднаних сил.
“В окупованому районі Донецької області спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували колону з 45 вантажівок з російськими номерними знаками та написами „Гуманітарна допомога“, що рухались у західному напрямку неподалік Макіївки. 10 автомобілів у цій колоні — військового зразка”, — зазначається у повідомленні СЦКК.
Нагадаємо, 25 жовтня Росія незаконно перемістила на окуповані території так званий гуманітарний конвой двома автомобільними колонами.
У зв’язку з цим, МЗС України надіслало ноту протесту Російській Федерації.