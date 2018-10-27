СММ ОБСЕ зафиксировала среди российского "гумконвоя" на Донбассе военные автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила среди колонны из 45 грузовиков так называемого российского гуманитарного конвоя в районе Донецкой области 10 автомобилей военного образца. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба Объединенных сил.
"В оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "Гуманитарная помощь", которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца", - отмечается в сообщении СЦКК.
Напомним, 25 октября Россия незаконно переместила на оккупированные территории так называемый гуманитарный конвой двумя автомобильными колоннами.
В связи с этим, МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации.