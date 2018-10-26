Україна надіслала ноту протесту Росії через черговий “гумконвой” на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту на тлі здійснення російською стороною незаконного переміщення на територію України “гуманітарного вантажу”. Про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому прес-службою дипвідомства.
“25 жовтня 2018 р. російською стороною здійснено незаконне переміщення на територію України через закриті нашою державою прикордонні пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка" двох автомобільних колон під приводом доставки т.зв. "гуманітарного вантажу" жителям тимчасово окупованої Російською Федерацією території України у Донецькій та Луганській областях”, — повідомили в МЗС.
У відомстві зазначили, що російський вантаж було переміщено з порушенням норм і принципів міжнародного права, чинних двосторонніх угод, законодавства України та раніше погоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів, у тому числі необхідності їх супроводу представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста та обов’язкового оформлення “гуманітарного вантажу” представниками прикордонних та митних органів України.
“У цьому зв’язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права, законодавства України та своїх міжнародних зобов’язань”, — йдеться в коментарі.
Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ України 25 жовтня надіслало ноту протесту у зв’язку зі здійсненням Російською Федерацією призову на військову службу на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.