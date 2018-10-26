Украина направила ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" на Донбасс

"25 октября 2018 года российской стороной осуществлено незаконное перемещение на территорию Украины через закрытые нашим государством пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" двух автомобильных колонн под предлогом доставки т.н. "гуманитарного груза" жителям временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что российский груз был перемещен с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов, в том числе необходимости их сопровождения представителями Международного Комитета Красного Креста и обязательного оформления "гуманитарного груза "представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины 25 октября направило ноту протеста в связи с осуществлением Российской Федерацией призыва на военную службу на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь.