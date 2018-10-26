МЗС надіслало Росії ноту протесту через військовий призов на території Криму

"МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати призов на військову службу тимчасово окупованій частині суверенної території України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, припинити переслідування громадян України за небажання служити в окупаційній армії, а також забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. 25 жовтня російській стороні було направлено відповідну ноту протесту", - наголосили в МЗС.



В заяві міністерства наголошено, що дії Росії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє РФ як державі-окупанту примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.



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Зазначається також, що в тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини "Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовано численні факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за небажання служити у російській армії.



Як повідомляв УНН, у Меджлісі заявили, що жителі окупованого півострова Крим можуть законно уникнути призову на військову службу РФ, зареєструвавшись у військових комісаріатах материкової України.



Нагадаємо, координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров повідомив, що в анексованому Криму російські спецслужби займаються вербуванням, використовуючи військкомати.



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