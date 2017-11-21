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Україна вимагає від Росії скасувати призов кримчан в армію

Україна вимагає від Росії скасувати призов кримчан в армію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Українська сторона вимагає від Росії скасувати рішення про призов на військову службу кримчан. Про це йдеться у заяві МЗС України, передає УНН.

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і у м.Севастополь”, — йдеться у заяві.

Зазначається, що за даними Міноборони РФ, вже більше 800 жителів окупованого Криму відправлено до місць проходження військової служби. Усього планують призвати в ЗС РФ близько 2 тисяч кримчан.

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У МЗС наголосили, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

При цьому, зазначили у відомстві, представники українських та міжнародних правозахисних організацій неодноразово фіксували факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.

“МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), усунути всі спричинені ним наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також у повній мірі виконати Резолюції ГА ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року „Територіальна цілісність України“ та A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року „Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)“”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 1 жовтня в Криму розпочалася осіння кампанія з призову жителів Криму, включно із громадянами України, до армії РФ.

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