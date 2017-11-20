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До армії РФ планують призвати майже 2,5 тис. кримчан

До армії РФ планують призвати майже 2,5 тис. кримчан

Київ • УНН

 • 9629 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Російська окупаційна влада планує призвати близько 2,5 тис. мешканців Криму, в тому числі українців, до проходження примусової військової служби до армії РФ. Про це сказано в моніторинговому огляді Кримської правозахисної групи(КПГ), передає УНН.

"1 жовтня в Криму розпочалася осіння кампанія з призову мешканців Криму, включно із громадянами України, до армії РФ", - повідомляє огляд.

Відправка призовників до військових частин відбуватиметься у термін з 10 листопада до 20 грудня 2017 року, зазначили правозахисники.

"Під час прес-конференції начальник відділу підготовки та призову громадян на військову службу "Військового комісаріату Республіки Крим" Вадим Мешалкін повідомив, що впродовж осінньої кампанії до армії РФ планують призвати 2 400 мешканців Криму. З їх числа 645 осіб направлять проходження для служби на територію РФ. Їх розподілять по частинах РФ, які дислокуються у Московській та Ростовській областях, Ставропольському та Краснодарському краях", - сказано в огляді.

Дослідники КПГ зазначили, що примус до військової служби та пропаганда на користь добровільного вступу до армії держави, що окупує, є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 14 листопада третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Вона має на меті змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини, зазначили в МЗС України.

Українські Національні Новини

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