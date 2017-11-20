В армию РФ планируют призвать около 2,5 тыс. крымчан

"1 октября в Крыму началась осенняя кампания по призыву жителей Крыма, включая граждан Украины, в армию РФ", - сообщает обзор.

Отправка призывников в воинские части будет происходить в срок с 10 ноября до 20 декабря 2017 года, отметили правозащитники.

"Во время пресс-конференции начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу "Военного комиссариата Республики Крым" Вадим Мешалкин сообщил, что в течение осенней кампании в армию РФ планируют призвать 2400 жителей Крыма. Из их числа 645 человек направят для прохождения службы на территорию РФ. Их распределят по частям РФ, дислоцирующихся в Московской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях", - говорится в обзоре.

Исследователи КПГ отметили, что принуждение к военной службе и пропаганда в пользу добровольного вступления в армию государства, что оккупирует, является нарушением норм международного гуманитарного права.

Напомним, 14 ноября третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Она имеет цель заставить Россию как государство-оккупант прекратить грубые нарушения прав человека и основных свобод, отметили в МИД Украины.



