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Украина требует от России отменить призыв крымчан в армию

Украина требует от России отменить призыв крымчан в армию

Киев  •  УНН

 • 16715 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинская сторона требует от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в г.Севастополь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что по данным Минобороны РФ, уже более 800 жителей оккупированного Крыма отправлено к местам прохождения военной службы. Всего планируют призвать в ВС РФ около 2 тысяч крымчан.

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В МИД подчеркнули, что согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

При этом, отметили в ведомстве, представители украинских и международных правозащитных организаций неоднократно фиксировали факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), устранить все вызванные им последствия, обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Укр Аина)"", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 1 октября в Крыму началась осенняя кампания по призыву жителей Крыма, включая граждан Украины, в армию РФ.

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