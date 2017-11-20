Україна направила Росії ноту протесту через візит Путіна до Криму

“Українська сторона вважає згаданий „візит“, як інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м.Севастополь грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права”, — сказано в повідомленні.

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У МЗС нагадали, що АР Крим та місто Севастополь є і залишатимуться частиною України в її міжнародно визнаних кордонах.

“Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту”, — зазначили в МЗС.

Зазначимо, 18 листопада В.Путін відвідав окупований Крим, де відкрив пам'ятник царю Олександру ІІІ.