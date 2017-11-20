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Україна направила Росії ноту протесту через візит Путіна до Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вважають “візит” президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму цинічним і демонстративним нехтуванням загальновизнаними нормами міжнародного права. Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті відомства, передає УНН.

“Українська сторона вважає згаданий „візит“, як інші поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м.Севастополь грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права”, — сказано в повідомленні.

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У МЗС нагадали, що АР Крим та місто Севастополь є і залишатимуться частиною України в її міжнародно визнаних кордонах.

“Міністерству закордонних справ РФ направлено відповідну ноту протесту”, — зазначили в МЗС.

Зазначимо, 18 листопада В.Путін відвідав окупований Крим, де відкрив пам'ятник царю Олександру ІІІ.

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