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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26103 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54540 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73977 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 79969 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63628 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100154 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев  •  УНН

 • 13471 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины считают "визит" президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными нормами международного права. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает УНН.

"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие поездки российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - сказано в сообщении.

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В МИД напомнили, что АР Крым и город Севастополь есть и будут оставаться частью Украины в ее международно признанных границах.

"Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста", - отметили в МИД.

Отметим, 18 ноября В.Путин посетил оккупированный Крым, где открыл памятник царю Александру ІІІ.

Украинские Национальные Новости

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