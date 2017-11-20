Украина направила России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины считают "визит" президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму циничным и демонстративным пренебрежением общепризнанными нормами международного права. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает УНН.
"Украинская сторона считает упомянутый "визит", как и другие поездки российских чиновников в временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права", - сказано в сообщении.
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В МИД напомнили, что АР Крым и город Севастополь есть и будут оставаться частью Украины в ее международно признанных границах.
"Министерству иностранных дел РФ направлено соответствующую ноту протеста", - отметили в МИД.
Отметим, 18 ноября В.Путин посетил оккупированный Крым, где открыл памятник царю Александру ІІІ.