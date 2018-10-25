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У Меджлісі порадили, як жителям Криму уникнути служби в армії РФ

У Меджлісі порадили, як жителям Криму уникнути служби в армії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Жителі окупованого півострова Крим можуть законно уникнути призову на військову службу РФ, зареєструвавшись у військових комісаріатах ​​материкової України. Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Рекомендація, яку ми даємо, - щоб юнаки призовного віку приїжджали і реєструвалися у військових комісаріатах ​​у Україні. Таким чином, коли їх будуть запрошувати до військових комісаріатів на окупованій території, вони зможуть показати приписне свідоцтво про те, що вони стоять на обліку у військових комісаріатах ​​материкової України. Відповідно, РФ не має права закликати їх у свої збройні сили", - зазначив він.

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За його словами, згідно з українським законом, жителі окупованого півострова призиватися до ЗСУ не будуть. Також він зазначив, що у разі масової відмови від служби у російській армії Меджліс може максимально залучити міжнародні правозахисні організації, оскільки примушуючи жителів окупованого півострова до служби в армії, РФ порушує міжнародне гуманітарне право.

При цьому він додав, що з 2017 року чоловіків з Криму почали викликати до війська на території материкової РФ.

Нагадаємо, координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров повідомив, що в анексованому Криму російські спецслужби займаються вербуванням, використовуючи військкомати.

У листопаді минулого року українське МЗС зажадало від Росії скасувати рішення про призов на військову службу кримчан.

МТОТ заявило, що організація РФ військового призову кримчан до лав російської армії є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права і закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію.

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