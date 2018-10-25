В Меджлисе посоветовали, как жителям Крыма избежать службы в армии РФ

"Рекомендация, которую мы даем, - чтобы юноши призывного возраста приезжали и регистрировались в военных комиссариатах в Украине. Таким образом, когда их будут приглашать в военные комиссариаты на оккупированной территории, они смогут показать приписное свидетельство о том, что они стоят на учете в военных комиссариатах материковой Украины. Соответственно, РФ не имеет права призывать их в свои вооруженные силы", - отметил он.

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По его словам, согласно украинскому закону, жители оккупированного полуострова призываться в ВСУ не будут. Также он отметил, что в случае массового отказа от службы в российской армии Меджлис может максимально привлечь международные правозащитные организации, поскольку принуждая жителей оккупированного полуострова к службе в армии, РФ нарушает международное гуманитарное право.

При этом он добавил, что с 2017 года мужчин из Крыма начали призывать в войска на территории материковой РФ.

Напомним, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил, что в аннексированном Крыму российские спецслужбы занимаются вербовкой, используя военкоматы.



В ноябре прошлого года украинское МИД потребовал от России отменить решение о призыве на военную службу крымчан.

МВОТ заявило, что организация РФ военного призыва крымчан в ряды российской армии является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и призвало международное сообщество усилить давление на Россию.