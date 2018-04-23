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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правозащитник: в Крыму ФСБ использует для вербовки военкоматы

Киев • УНН

 • 10421 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В аннексированном Крыму российские спецслужбы занимаются вербовкой, используя военкоматы. Об этом рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Правозащитник: в Крыму ФСБ использует для вербовки военкоматы

"Стало известно о новой практике российских спецслужб в Крыму – человека приглашают в военкомат по повестке, он приходит, а его проводят в кабинет, где оставляют наедине с сотрудниками ФСБ, и те начинают склонять пришедшего к сотрудничеству. Обычно их двое, и они играют в хорошего и плохого. Один сообщает, чем грозит отказ от сотрудничества, а второй обещает некие блага от их сотрудничества", – рассказал правозащитник.

На данный момент нет реакции российских спецслужб и подконтрольных Кремлю властей Крыма на данную информацию.

Сообщается, что ранее российские военные комиссариаты в аннексированном Крыму начали агитационную кампанию с призывом поступать в военные учебные заведения соседней России.

Напомним, 23 апреля на сессии ПАСЕ планируют рассмотреть вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Украинские Национальные Новости

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