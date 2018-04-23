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Правозахисник: у Криму ФСБ використовує для вербування військкомати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В анексованому Криму російські спецслужби займаються вербуванням, використовуючи військкомати. Про це розповів координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Правозахисник: у Криму ФСБ використовує для вербування військкомати

"Стало відомо про нову практику російських спецслужб у Криму - людину запрошують у військкомат за повісткою, вона приходить, а її проводять в кабінет, де залишають наодинці зі співробітниками ФСБ, і ті починають схиляти того, хто прийшов, до співпраці. Зазвичай їх двоє, і вони грають в хорошого і поганого. Один повідомляє, чим загрожує відмова від співпраці, а другий обіцяє якісь блага від їхньої співпраці", - розповів правозахисник.

Наразі немає реакції російських спецслужб і підконтрольної Кремлю влади Криму на цю інформацію.

Повідомляється, що раніше російські військові комісаріати в анексованому Криму почали агітаційну кампанію із закликом вступати до військових навчальних закладів сусідньої Росії.

Нагадаємо, 23 квітня на сесії ПАРЄ планують розглянути питання порушення прав людини ванексованому Криму.

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