У ПАРЄ планують обговорення незаконних виборів президента РФ у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні планує розглянути питання порушення прав людини і незаконних виборів президента Росії в анексованому Криму. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання Асамблеї, передає УНН.
Так, йдеться про дебати на тему "Незаконні вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим: порушення прав людини".
Раніше Україна подала заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.
Крім того, українська делегація під час засідання ПАРЄ планує порушити питання щодо будівництва "Північного потоку-2".