Україна порушить питання "Північного потоку 2" під час засідання ПАРЄ – нардеп

"Українська делегація буде піднімати цю тему (будівництво "Північного потоку 2" - ред.) на засіданні ПАРЄ, яке буде на наступному тижні. Буде окремий захід, присвячений "Північному потоку 2", куди ми запрошуємо всіх наших колег, різних парламентарів з інших країн. Ми маємо довести Європі, що хай Путін веде "Північний потік" до Північної Кореї – це єдиний напрямок, який буде правильний. Все інше – це використання газу, як зброї проти всього світу, і в першу чергу проти Європи", - підкреслив О.Гончаренко.

Як повідомляв УНН, Україна подала заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.