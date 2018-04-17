Україна порушить питання "Північного потоку 2" під час засідання ПАРЄ – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українська делегація підніме питання щодо будівництва "Північного потоку 2" під час засідання ПАРЄ наступного тижня. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат, представник України в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Українська делегація буде піднімати цю тему (будівництво "Північного потоку 2" - ред.) на засіданні ПАРЄ, яке буде на наступному тижні. Буде окремий захід, присвячений "Північному потоку 2", куди ми запрошуємо всіх наших колег, різних парламентарів з інших країн. Ми маємо довести Європі, що хай Путін веде "Північний потік" до Північної Кореї – це єдиний напрямок, який буде правильний. Все інше – це використання газу, як зброї проти всього світу, і в першу чергу проти Європи", - підкреслив О.Гончаренко.
Як повідомляв УНН, Україна подала заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.