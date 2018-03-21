Україна ініціювала дебати в ПАРЄ про невизнання російських виборів у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна подала заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських виборів в анексованому Криму на квітневій сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Про це повідомив віце-президент Асамблеї, голова української делегації Володимир Ар'єв, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Очевидно, Україна має звертатися до міжнародного співтовариства, щоб засудити незаконні вибори на анексованому півострові. Принаймні я, як голова делегації в ПАРЄ, вже подав заявку на проведення поточних дебатів на квітневій сесії в Страсбурзі", - сказав В.Ар'єв.
При цьому він зазначив, що Україна може віддати перевагу підтримці термінових дебатів з розширеної тематики щодо Росії, якщо таке подання на розширену тематику зробить делегація Великої Британії.
Вибори президента Росії відбулися 18 березня. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексований - Росія підписала відповідний "договір". Перемогу на виборах здобув чинний президент Володимир Путін, який набрав, за попередніми даними, 76,65% голосів.