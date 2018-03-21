Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге. Об этом сообщил вице-президент Ассамблеи, глава украинской делегации Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге", - сказал В.Арьев.
При этом он отметил, что Украина может отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании.
Выборы президента России состоялись 18 марта. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым было незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор". Победу на выборах одержал действующий президент Владимир Путин, набравший, по предварительным данным, 76,65% голосов.