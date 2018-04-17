Украина поднимет вопрос "Северного потока 2 " во время заседания ПАСЕ - нардеп

"Украинская делегация будет поднимать эту тему (строительство "Северного потока 2" - ред.) на заседании ПАСЕ, которое будет на следующей неделе. Будет отдельное мероприятие, посвященное "Северному потоку 2", куда мы приглашаем всех наших коллег, различных парламентариев из других стран . Мы должны доказать Европе, что пусть Путин ведет "Северный поток" в Северной Корее - это единственное направление, которое будет правильным. Все остальное - это использование газа, как оружия против всего мира, и в первую очередь против Европы ", - подчеркнул в .Гончаренко.

Как сообщал УНН, Украина подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированом Крыму на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге.