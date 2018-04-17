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Украина поднимет вопрос "Северного потока 2 " во время заседания ПАСЕ - нардеп

Украина поднимет вопрос "Северного потока 2 " во время заседания ПАСЕ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 8179 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинская делегация поднимет вопрос о строительстве "Северного потока 2" во время заседания ПАСЕ на следующей неделе. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Украинская делегация будет поднимать эту тему (строительство "Северного потока 2" - ред.) на заседании ПАСЕ, которое будет на следующей неделе. Будет отдельное мероприятие, посвященное "Северному потоку 2", куда мы приглашаем всех наших коллег, различных парламентариев из других стран . Мы должны доказать Европе, что пусть Путин ведет "Северный поток" в Северной Корее - это единственное направление, которое будет правильным. Все остальное - это использование газа, как оружия против всего мира, и в первую очередь против Европы ", - подчеркнул в .Гончаренко.

Как сообщал УНН, Украина подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированом Крыму на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

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