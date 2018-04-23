В ПАСЕ планируют обсуждение незаконных выборов президента РФ в Крыму

Так, речь идет о дебатах на тему "Незаконные выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: нарушение прав человека".

Ранее Украина подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кроме того, украинская делегация во время заседания ПАСЕ планирует поднять вопрос о строительстве "Северного потока-2".