В ПАСЕ планируют обсуждение незаконных выборов президента РФ в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня планирует рассмотреть вопрос нарушения прав человека и незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания Ассамблеи, передает УНН.
Так, речь идет о дебатах на тему "Незаконные выборы президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым: нарушение прав человека".
Ранее Украина подала заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Кроме того, украинская делегация во время заседания ПАСЕ планирует поднять вопрос о строительстве "Северного потока-2".