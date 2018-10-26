МИД направило России ноту протеста из-за военного призыва на территории Крыма

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу временно оккупированной части суверенной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь, прекратить преследование граждан Украины за нежелание служить в оккупационной армии, а также обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта. 25 октября российской стороне было направлено соответствующую ноту протеста", - отметили в МИД.



В заявлении министерства отмечается, что действия России являются грубым нарушением обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом, которое запрещает РФ как государству-оккупанту принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещает оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.



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Отмечается также, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь", опубликованной 25 сентября 2017 года, зафиксированы многочисленные факты преследований оккупационными российскими властями жителей Крыма за нежелание служить в российской армии.



Как сообщал УНН, в Меджлисе заявили, что жители оккупированного полуострова Крым могут законно избежать призыва на военную службу РФ, зарегистрировавшись в военных комиссариатах материковой Украины.



Напомним, координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров сообщил, что в аннексированном Крыму российские спецслужбы занимаются вербовкой, используя военкоматы.



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