В ОБСЄ назвали найімовірнішу версію раптового зникнення дрона на Донбасі

"За даними попередньої технічної оцінки, найімовірнішою причиною інциденту був удар, який збив безпілотник із курсу та обірвав живлення системи протидії глушінню та навісного обладнання, а також, ймовірно, спричинив його падіння. Під час падіння та до моменту, коли зв’язок було втрачено, додаткові системи БПЛА сигналізували про несправність", - йдеться в звіті.



Зазначається, всі що зафіксовані параметри польоту БПЛА до падіння були нормальними, камера функціонувала.



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Крім того, повідомляється, що вісім очевидців у Нижньокринському порізно розповіли спостерігачам про те, що 27 жовтня, у період між 01:45 і 02:00, вони чули вибух, що стався в південному напрямку.



Команда Місії здійснила декілька польотів міні-БПЛА в радіусі ймовірного падіння безпілотника, втім наразі СММ не вдалося знайти жодні уламки.



Як повідомляв УНН, 27 жовтня при здійсненні польоту над районом поблизу населеного пункту Калинове безпілотник ОБСЄ виявив колону у складі 7 вантажівок на ґрунтовій дорозі поблизу кордону з Російською Федерацією, після чого СММ повністю втратила зв'язок з цим БПЛА.



