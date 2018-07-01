На Донбасі зафіксовано польоти ворожих безпілотників - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Бойовики намагається проводити розвідку позицій ВСУ за допомогою БПЛА, зокрема російського виробництва. Про це повідомили у прес-центрі ООС, передає УНН.
“Для ведення розвідки наших позицій противник не залишає спроб використання БПЛА. Відмічено 4 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Один з них вдалося ідентифікувати як „Елерон“ російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, раніше українські військові зафіксували на Донбасі шість польотів ворожих безпілотників, зокрема два БПЛА вдалося ідентифікувати як “Орлан-10” російського виробництва.