На Донбасі зафіксовано польоти ворожих безпілотників - ООС

“Для ведення розвідки наших позицій противник не залишає спроб використання БПЛА. Відмічено 4 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України. Один з них вдалося ідентифікувати як „Елерон“ російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше українські військові зафіксували на Донбасі шість польотів ворожих безпілотників, зокрема два БПЛА вдалося ідентифікувати як “Орлан-10” російського виробництва.