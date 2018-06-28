Українські військові зафіксували на Донбасі шість польотів ворожих безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Протягом минулої доби українські військові на Донбасі зафіксували 6 прольотів ворожих безпілотних літальних апарати. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Для ведення розвідки наших позицій противник збільшив активність використання БПЛА. Відмічено 6 прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів, які здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території Україні із її перетином”, — розповіли у штабі.
За інформацією прес-центру, два БПЛА вдалося ідентифікувати як “Орлан-10” російського виробництва. З метою заборони роботи БПЛА противника задіювалися засоби радіоелектронної боротьби.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби українські військові на Донбасі знищили 10 бойовиків та ще сімох поранили.