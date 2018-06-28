Украинские военные зафиксировали на Донбассе шесть полетов вражеских беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. За прошедшие сутки украинские военные на Донбассе зафиксировали 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"Для ведения разведки наших позиций противник увеличил активность использования БПЛА. Отмечено 6 пролетов вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины с ее пересечением", - рассказали в штабе.
По информации пресс-центра, два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника задействовались средства радиоэлектронной борьбы.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки украинские военные в Донбассе уничтожили 10 боевиков и еще семерых ранили.