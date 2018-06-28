Українські бійці минулої доби знищили 10 бойовиків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Протягом минулої доби українські військові на Донбасі знищили 10 бойовиків та ще сімох поранили. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“За уточненими даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено”, — зазначається у штабі.
Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішньої доби вже здійснили 7 обстрілів позицій українських військових на лінії зіткнення на Донбасі, але втрат серед наших бійців немає.
Нагадаємо, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.