Українські бійці минулої доби знищили 10 бойовиків на Донбасі

“За уточненими даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено”, — зазначається у штабі.

Як повідомляв УНН, незаконні збройні формування протягом сьогоднішньої доби вже здійснили 7 обстрілів позицій українських військових на лінії зіткнення на Донбасі, але втрат серед наших бійців немає.

Нагадаємо, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.