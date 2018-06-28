Бойовики знову зірвали розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Незаконні збройні формування вчергове зірвали розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу Об’єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.
“Бойовики російських окупаційних військ, вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської. Так, 27 червня, близько 23:00 на ділянці розведення №1 противник застосував стрілецьку зброю по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
Цей обстріл був здійснений з гори Князь Ігор, яка підконтрольна бойовикам.
У СЦКК зазначили, що про це поінформували СММ ОБСЄ.
У Центрі також поінформували, що бойовики систематично здійснюють провокації у районі Станиці Луганської і не збираються відводити свої позиції.
Водночас, Збройних Сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища міського типу Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.
Як повідомляв УНН, Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року.