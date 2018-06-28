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Боевики вновь сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - СЦКК

Боевики вновь сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - СЦКК

Киев  •  УНН

 • 8541 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования в очередной раз сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба Объединенных сил со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК, передает УНН.

"Боевики российских оккупационных войск, в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. Так, 27 июня, около 23:00 на участке разведения №1 противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Этот обстрел был осуществлен с горы Князь Игорь, подконтрольной боевикам.

В СЦКК отметили, что об этом сообщили СММ ОБСЕ.

В Центре также сообщили, что боевики систематически осуществляют провокации в районе Станицы Луганской и не собираются отводить свои позиции.

В то же время, Вооруженные Силы Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на линии разграничения.

Как сообщал УНН, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о прекращении огня в Донбассе с 1 июля 2018 года.

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