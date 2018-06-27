У Мінську домовились про режим тиші на Донбасі з 1 липня

“У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом”, — написала Оліфер.

При цьому, за її словами, задля того, аби цей режим перемир’я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод.

Нагадаємо, бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської.