У Мінську домовились про режим тиші на Донбасі з 1 липня

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Тристороння контактна група у Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня 2018 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.

“У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом”, — написала Оліфер.

При цьому, за її словами, задля того, аби цей режим перемир’я запрацював по-справжньому, необхідне виконання безпекового блоку питань Мінських угод.

Нагадаємо, бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської.

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