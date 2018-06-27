В Минске договорились о режиме тишины на Донбассе с 1 июля

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", - написала Олифер.

При этом, по ее словам, для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений.

Напомним, боевики вновь сорвали разведения сил у Станицы Луганской.