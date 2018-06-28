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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 82075 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104562 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139633 просмотра

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8 марта, 10:25 • 144774 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Украинские бойцы за прошедшие сутки уничтожили 10 боевиков на Донбассе

Украинские бойцы за прошедшие сутки уничтожили 10 боевиков на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. За прошедшие сутки украинские военные в Донбассе уничтожили 10 боевиков и еще семерых ранили. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.

"По уточненным данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 7 ранены", - отмечается в штабе.

Как сообщал УНН, незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшних суток уже осуществили 7 обстрелов позиций украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе, но потерь среди наших бойцов нет.

Напомним, боевики вновь сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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