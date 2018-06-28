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Бойовики сьогодні 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішньої доби вже здійснили 7 обстрілів позицій українських військових на лінії зіткнення на Донбасі, але втрат серед наших бійців немає. Про це повідомив речник Міністерств оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Від початку поточної доби ворог відкривав вогонь у бік наших позицій 7 разів. Станом на 9.00 ранку фактів застосування противником артилерії поки що не зафіксовано. Російсько-окупаційні війська обмежилися відкриттям вогню зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів великого калібру”, — розповів він.

За його словами, обстріли сталися цієї ночі в районах населених пунктів Широкине, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове і Водяне.

“Відзначу, що на найбільш зухвалі ворожі провокації наші підрозділи вже тричі відповідали противнику влучним вогнем зі штатної піхотної зброї”, — уточнив речник.

Мотузяник наголосив, що станом на сьогоднішній ранок втрат у лавах Збройних Сил України немає, втрати ворога уточнюються.

Як повідомляв УНН, бойовики знову зірвали розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

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