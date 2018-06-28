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Боевики сегодня 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Боевики сегодня 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшних суток уже осуществили 7 обстрелов позиций украинских военных на линии соприкосновения на Донбассе, но потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерств обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток враг открывал огонь в сторону наших позиций 7 раз. По состоянию на 9:00 утра фактов применения противником артиллерии пока не зафиксировано. Российско-оккупационные войска ограничились открытием огня из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов крупного калибра", - рассказал он.

По его словам, обстрелы произошли ночью в районах населенных пунктов Широкино, Марьинка, Лебединское, Гнутово и Водяное.

"Отмечу, что на наиболее дерзкие враждебные провокации наши подразделения уже трижды отвечали противнику метким огнем из штатного пехотного оружия", - уточнил представитель.

Мотузяник отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет, потери врага уточняются.

Как сообщал УНН, боевики вновь сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

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