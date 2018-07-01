На Донбассе зафиксированы полеты вражеских беспилотников - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Боевики пытается проводить разведку позиций ВСУ с помощью БПЛА, в частности российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает УНН.
"Для ведения разведки наших позиций противник не оставляет попыток использования БПЛА. Отмечено 4 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. Один из них удалось идентифицировать как "Элерон" российского производства. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские военные зафиксировали на Донбассе шесть полетов вражеских беспилотников, в том числе два БПЛА удалось идентифицировать как "Орлан-10" российского производства.