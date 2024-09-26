В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях
Киев • УНН
В Оболонском районе Киева активированы силы противовоздушной обороны. Мэр Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях для безопасности.
В Оболонском районе Киева работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях
Напомним
В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Жителей столицы и Киевской области призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие25 сентября 2024, 22:43 • 10421 просмотр