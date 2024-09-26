В Оболонском районе Киева работают силы ПВО: Кличко призвал оставаться в укрытиях

В Оболонском районе Киева работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях - заявил Виталий Кличко.

Напомним

В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Жителей столицы и Киевской области призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие