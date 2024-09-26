В Оболонському районі Києва працюють сили ППО: Кличко закликав залишатися в укриттях
Київ • УНН
В Оболонському районі Києва активовано сили протиповітряної оборони. Мер Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях для безпеки.
В Оболонському районі Києва працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях
Нагадаємо
У Києві активовано систему протиповітряної оборони через виявлення ворожих безпілотників. Мешканців столиці та Київської області закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття26.09.24, 01:43 • 104603 перегляди