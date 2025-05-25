В обмене пленными забыли о гражданских, которые 8 лет в плену, – Асеев

В последнем обмене пленными по формуле "1000 на 1000" не было гражданских, которые провели в плену 8 лет. Об этом заявил бывший заложник, журналист и правозащитник Станислав Асеев, сообщает УНН.

Детали

По его словам, список заложников, который он передал Президенту Владимиру Зеленскому еще в январе 2020-го года, "так и остался списком".

Преимущественное большинство этих людей сидит в 32-й колонии строгого режима в Макеевке, куда их свезли после Изоляции и из других тюрем. Часть этих людей - активно помогала нашим спецслужбам еще в годы, когда поколению тех, кому болит, было плевать, что там на том Донбассе написал Асеев в Facebook.

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Он отметил, что "количество страданий пленных" невозможно сравнивать "ни с объективной, ни с моральной стороны".

"Но срок плена - это объективный критерий, и если государство забирает гражданских (а оно их забирает) - совершенно недопустимо не считаться с теми, кто сидит дольше всех. Эти люди на 32-й зоне для россии - никто. Поэтому здесь вопрос в другом - являются ли они кем-то для своего государства", - резюмировал Асеев.

Напомним

Командир корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко заявил, что в последнем обмене пленными по формуле "1000 на 1000" не было ни одного бойца 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов". Он подчеркнул, что причина этого не в нежелании россии отдавать азовцев, а в необходимости пересмотреть тактику обмена, предложив агрессору новые более важные "лоты".

Третий этап самого масштабного обмена - среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Министр обороны Украины Рустем Умеров поделились сообщениями, которые посвящены третьему этапу масштабного обмена пленных. Они подытожили, что в целом за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.

Координационный штаб продолжает работу: организация нового обмена уже готовится