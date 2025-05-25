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В обміні полоненими забули про цивільних, що 8 років в полоні, – Асєєв

Київ • УНН

 • 1834 перегляди

В останньому обміні полоненими не було цивільних, які провели у полоні 8 років. Список заручників, переданий Зеленському ще в 2020 році, так і залишився списком, заявив Асєєв.

В обміні полоненими забули про цивільних, що 8 років в полоні, – Асєєв

В останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було цивільних, які провели у полоні 8 років. Про це заявив колишній заручник, журналіст і правозахисник Станіслав Асєєв, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, список заручників, який він передав Президенту Володимиру Зеленському ще в січні 2020-го року, "так і залишився списком".

Переважна більшість цих людей сидить у 32-й колонії суворого режиму в Макіївці, куди їх звезли після Ізоляції та з інших тюрем. Частина цих людей - активно допомогала нашим спецслужбам ще в роки, коли поколінню тих, кому болить, було плювати, що там на тому Донбасі

написав Асєєв у Facebook.

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника25.05.25, 12:34 • 3794 перегляди

Він зазначив, що "кількість страждань полонених" неможливо порівнювати "ні з об'єктивної, ні з моральної сторони".

"Але термін полону - це об'єктивний критерій, і якщо держава забирає цивільних (а вона їх забирає) - абсолютно неприпустимо не зважати на тих, хто сидить довше за всіх. Ці люди на 32-й зоні для росії - ніхто. Тому тут питання в іншому - чи є вони кимось для своєї держави", - резюмував Асєєв.

Нагадаємо

Командир корпусу "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко заявив, що в останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов". Він підкреслив, що причина цього не у небажанні росії віддавати азовців, а в необхідності переглянути тактику обміну, запропонувавши агресору нові важливіші "лоти".

Третій етап наймасштабнішого обміну - серед 303 українців, що повернулися додому з полону - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" та 46 захисників із системи МВС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Міністр оборони України Рустем Умєров поділилися дописами, що присвячені третьому етапу масштабного обміну полонених. Вони підсумували, що загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому.

Координаційний штаб продовжує роботу: організація нового обміну вже готується25.05.25, 15:06 • 3074 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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