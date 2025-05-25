В обміні полоненими забули про цивільних, що 8 років в полоні, – Асєєв

В останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було цивільних, які провели у полоні 8 років. Про це заявив колишній заручник, журналіст і правозахисник Станіслав Асєєв, повідомляє УНН.

За його словами, список заручників, який він передав Президенту Володимиру Зеленському ще в січні 2020-го року, "так і залишився списком".

Переважна більшість цих людей сидить у 32-й колонії суворого режиму в Макіївці, куди їх звезли після Ізоляції та з інших тюрем. Частина цих людей - активно допомогала нашим спецслужбам ще в роки, коли поколінню тих, кому болить, було плювати, що там на тому Донбасі