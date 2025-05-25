"Жодного азовця серед звільнених - це ганьба для держави": Прокопенко про обмін "1000 на 1000"

Командир корпусу "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко заявив, що в останньому обміні полоненими за формулою "1000 на 1000" не було жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов". Він підкреслив, що причина цього не у небажанні росії віддавати азовців, а в необхідності переглянути тактику обміну, запропонувавши агресору нові важливіші "лоти". Про це пише УНН із посиланням на допис Прокопенка у Facebook.

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Командир корпусу підтвердив, що серед 303 звільнених українських військових за формулою "1000 на 1000" не було жодного представника тоді ще 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов".

Лише кілька днів тому Україна відзначала третю річницю виходу маріупольського гарнізону з "Азовсталі", і ми сподівалися, що серед наступного обміну будуть бійці "Азову". Але сподівання не справдилися — сказав Прокопенко.

Він додав, що не вірить у поширену думку про те, що росіяни просто не хочуть віддавати азовців.

Якби це було правдою, жоден з наших хлопців не повернувся б із полону — наголосив командир.

За його словами, справжня причина криється у збоях у роботі механізму обміну і необхідності шукати нові підходи.

росія відмовляється обмінювати азовців на своїх звичайних солдат? Тоді треба запропонувати їм когось більш цінного, ніж омський контрактник. Україна переповнена російською агентурою, про що знають усі спецслужби. Потрібно лише дати команду — написав Прокопенко.

Він також припустив, що московські попи, які співпрацюють із російськими спецслужбами, можуть мати для агресора вищу цінність, ніж рядові солдати, яких росія відправляє на смерть в Україну.

Командир додав, що Україна повинна задіяти свій унікальний досвід і інформацію у процесах обмінів між західними союзниками та росією.

Це може стати нашим додатковим обмінним фондом. Варіанти є — треба лише адаптуватися і шукати нові шляхи - підкреслив Прокопенко.

Він закликав владу змінити підхід до обмінів, адже "жодного азовця серед 1000 звільнених — це ганьба для нашої держави".

Додамо

У складі повернутих полонених є бійці 14-ї бригади "Червона Калина" та 15-ї бригади "Кара-Даг", проте жодного військового саме з 12-ї бригади "Азов" у списках немає.

Нагадаємо

Третій етап наймасштабнішого обміну - серед 303 українців, що повернулися додому з полону - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" та 46 захисників із системи МВС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Міністр оборони України Рустем Умєров поділилися дописами, що присвячені третьому етапу масштабного обміну полонених. Вони підсумували, що загалом за три дні 1 000 українців повернулися додому.