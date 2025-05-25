"Ни одного азовца среди освобожденных - это позор для государства": Прокопенко об обмене "1000 на 1000"

Командир корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко заявил, что в последнем обмене пленными по формуле "1000 на 1000" не было ни одного бойца 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов". Он подчеркнул, что причина этого не в нежелании россии отдавать азовцев, а в необходимости пересмотреть тактику обмена, предложив агрессору новые более важные "лоты". Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Прокопенко в Facebook.

Детали

Командир корпуса подтвердил, что среди 303 освобожденных украинских военных по формуле "1000 на 1000" не было ни одного представителя тогда еще 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов".

Лишь несколько дней назад Украина отмечала третью годовщину выхода мариупольского гарнизона из "Азовстали", и мы надеялись, что среди следующего обмена будут бойцы "Азова". Но надежды не оправдались — сказал Прокопенко.

Он добавил, что не верит в распространенное мнение о том, что россияне просто не хотят отдавать азовцев.

Если бы это было правдой, ни один из наших ребят не вернулся бы из плена — подчеркнул командир.

По его словам, настоящая причина кроется в сбоях в работе механизма обмена и необходимости искать новые подходы.

россия отказывается обменивать азовцев на своих обычных солдат? Тогда надо предложить им кого-то более ценного, чем омский контрактник. Украина переполнена российской агентурой, о чем знают все спецслужбы. Нужно лишь дать команду — написал Прокопенко.

Он также предположил, что московские попы, сотрудничающие с российскими спецслужбами, могут иметь для агрессора более высокую ценность, чем рядовые солдаты, которых россия отправляет на смерть в Украину.

Командир добавил, что Украина должна задействовать свой уникальный опыт и информацию в процессах обменов между западными союзниками и россией.

Это может стать нашим дополнительным обменным фондом. Варианты есть — надо лишь адаптироваться и искать новые пути - подчеркнул Прокопенко.

Он призвал власти изменить подход к обменам, ведь "ни одного азовца среди 1000 освобожденных — это позор для нашего государства".

Добавим

В составе возвращенных пленных есть бойцы 14-й бригады "Червона Калина" и 15-й бригады "Кара-Даг", однако ни одного военного именно из 12-й бригады "Азов" в списках нет.

Напомним

Третий этап самого масштабного обмена - среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Министр обороны Украины Рустем Умеров поделились сообщениями, посвященными третьему этапу масштабного обмена пленных. Они подытожили, что в целом за три дня 1 000 украинцев вернулись домой.