Координаційний штаб продовжує роботу: організація нового обміну вже готується

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вже 5757 громадян повернулись з російського полону. Координаційний штаб готує наступні обміни.

Потрібно повернути кожного і кожну, це наказ Верховного головнокомандуючого. Наразі відомо, що від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, вже 5757 громадян повернулись з російського полону. Передає УНН із посиланням на заяву представника ГУР МО Андрія Юсова та телеканал "Ми-Україна". Деталі Координаційний штаб вже працює над організацією проведення наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі. - зазначив Юсов. Він також наголосив наступне: За дорученням президента України та голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, сьогодні завершився 65, з моменту повномасштабного вторгнення, обмін військовополоненими. До дому повернулися іще 1000 захисників України. А це означає, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, додому повернулися вже 5757 громадян України, іноземців, чоловіків та жінок, захисників та цивільних. - сказав Юсов. Юсов зазначив, що робота триває. Нам потрібно повернути кожного і кожну. Це чітке завдання і наказ Верховного головнокомандуючого та голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб вже працює над організацією проведення наступних операцій. Кожен українець має повернутися з російської неволі. - підкреслив представника ГУР МО України. Нагадаємо Відбувся третій етап обміну військовополоненими "1000 на 1000", про який домовилися в Туреччині. Додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та працівники Держспецтрансслужби. Українські бійці, які повернулися додому у рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000" між росією та Україною, поділилися тим, як сильно скучали за солодким, зокрема шоколадом. Третій етап наймасштабнішого обміну: серед 303 українців, що повернулися додому з полону - 70 оборонців Маріуполя, включно з 33 захисниками "Азовсталі" та 46 захисників із системи МВС.