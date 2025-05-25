Координационный штаб продолжает работу: организация нового обмена уже готовится

Нужно вернуть каждого и каждую, это приказ Верховного главнокомандующего. Сейчас известно, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, уже 5757 граждан вернулись из российского плена.

Передает УНН со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Андрея Юсова и телеканал "Мы-Украина".

Он также подчеркнул следующее:

По поручению президента Украины и главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня завершился 65, с момента полномасштабного вторжения, обмен военнопленными. Домой вернулись еще 1000 защитников Украины. А это значит, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, домой вернулись уже 5757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских.