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Координационный штаб продолжает работу: организация нового обмена уже готовится

Киев • УНН

 • 190 просмотра

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину уже 5757 граждан вернулись из российского плена. Координационный штаб готовит следующие обмены.

Координационный штаб продолжает работу: организация нового обмена уже готовится

Нужно вернуть каждого и каждую, это приказ Верховного главнокомандующего. Сейчас известно, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, уже 5757 граждан вернулись из российского плена.

Передает УНН со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Андрея Юсова и телеканал "Мы-Украина".

Детали

Координационный штаб уже работает над организацией проведения следующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи.

- отметил Юсов.

Он также подчеркнул следующее:

По поручению президента Украины и главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня завершился 65, с момента полномасштабного вторжения, обмен военнопленными. Домой вернулись еще 1000 защитников Украины. А это значит, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, домой вернулись уже 5757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских. 

- сказал Юсов. 

Юсов отметил, что работа продолжается. 

Нам нужно вернуть каждого и каждую. Это четкая задача и приказ Верховного главнокомандующего и главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Координационный штаб уже работает над организацией проведения следующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи.

- подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Напомним

Состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.

Украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000" между россией и Украиной, поделились тем, как сильно скучали по сладкому, в частности шоколадом.

Третий этап масштабного обмена: среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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