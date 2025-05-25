Координационный штаб продолжает работу: организация нового обмена уже готовится
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину уже 5757 граждан вернулись из российского плена. Координационный штаб готовит следующие обмены.
Нужно вернуть каждого и каждую, это приказ Верховного главнокомандующего. Сейчас известно, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, уже 5757 граждан вернулись из российского плена.
Передает УНН со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Андрея Юсова и телеканал "Мы-Украина".
Детали
Координационный штаб уже работает над организацией проведения следующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи.
Он также подчеркнул следующее:
По поручению президента Украины и главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сегодня завершился 65, с момента полномасштабного вторжения, обмен военнопленными. Домой вернулись еще 1000 защитников Украины. А это значит, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, домой вернулись уже 5757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских.
Юсов отметил, что работа продолжается.
Нам нужно вернуть каждого и каждую. Это четкая задача и приказ Верховного главнокомандующего и главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Координационный штаб уже работает над организацией проведения следующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи.
Напомним
Состоялся третий этап обмена военнопленными "1000 на 1000", о котором договорились в Турции. Домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, пограничники и работники Госспецтрансслужбы.
Украинские бойцы, вернувшиеся домой в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000" между россией и Украиной, поделились тем, как сильно скучали по сладкому, в частности шоколадом.
Третий этап масштабного обмена: среди 303 украинцев, вернувшихся домой из плена - 70 защитников Мариуполя, включая 33 защитника "Азовстали" и 46 защитников из системы МВД.