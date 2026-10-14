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В Нью-Йорке хотят запретить конные экипажи

Киев • УНН

 • 31605 просмотра

Мэр Зоран Мамдани поддержал запрет на конные экипажи в Нью-Йорке с июня 2028 года. Совет может проголосовать за закон 22 октября.

В Нью-Йорке хотят запретить конные экипажи
Фото иллюстративное

Мэр Зоран Мамдани и председатель городского совета Нью-Йорка договорились запретить движение по городу конных экипажей — популярной туристической достопримечательности, которая вызвала широкую критику, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Мамдани согласился поддержать законопроект, внесённый Джули Менин, спикером городского совета Нью-Йорка, который запрещает эксплуатацию конных экипажей с июня 2028 года, сообщает Politico во вторник. Ожидается, что городской совет проголосует за законопроект на следующей неделе.

"Индустрия конных экипажей подходит к концу в Нью-Йорке. Наша администрация обеспечит защиту работников и владельцев, а также безопасность лошадей", — написал Мамдани во вторник в X.

Человек, знакомый с мэрией, подтвердил, что соглашение было достигнуто.

Хотя прогулки в экипажах повсеместно распространены в Центральном парке, защитники животных давно выражают обеспокоенность обращением с лошадьми. Начиная с 2020 года несколько лошадей погибли, время от времени теряя сознание во время поездки в экипаже.

Толчок к запрету усилился летом после того, как 18-летний турист Романч Махаджан погиб, выпав из экипажа.

В заявлении Менин сказала, что конные экипажи "стали растущей проблемой для общественной безопасности".

"Мы можем чтить традиции нашего города, осознавая, что пришло время двигаться вперёд в интересах общественной безопасности, защиты работников и укрепления экономической жизнеспособности нашего города", — сказала Менин.

Представитель Менин сказал, что спикер городского совета вынесет законопроект на голосование 22 октября.

Добавим

Несмотря на широкую поддержку запрета конных экипажей, официальные лица пытались продвинуть законодательство, поскольку Профсоюз транспортных работников Нью-Йорка, выступающий в защиту кучеров, выразил обеспокоенность их средствами к существованию.

Ранее Мамдани давал понять, что поддержит закон о запрете конных экипажей; однако он выразил обеспокоенность законопроектом в его нынешней редакции, поскольку тот предусматривал недостаточную защиту работников — кучеров.

Копия законопроекта, направленная The Guardian, содержит формулировку, обязывающую город создать программу смены рода деятельности, которая предоставляет кучерам консультации и направления на другие вакансии в частном и государственном секторах.

Законопроект также требует от города "рассмотреть" создание программы компенсации владельцам экипажей стоимости их бизнеса.

Джон Самуэльсен, международный президент Профсоюза транспортных работников, сказал Politico, что законопроект не предусматривает "значительного экономического облегчения для работников".

"Это постыдный политический оппортунизм, и Зоран не должен просто соглашаться с ним, особенно когда средства к существованию семей иммигрантов уничтожаются", — сказал Самуэльсен. "Вся эта ситуация заслуживает осуждения".

Неясно, планирует ли Мамдани подписать законопроект в таком виде или в него будут внесены дополнительные изменения.

Снеха Чоудхари, представитель мэрии, сказала в заявлении: "Мы тесно сотрудничаем с городским советом, профсоюзными партнёрами, кучерами, защитниками животных и лидерами сообществ, чтобы обеспечить справедливый переход, который защищает работников и одновременно раз и навсегда прекращает использование конных экипажей в Центральном парке".

Законопроект также требует от города внедрить программу помощи кучерам в гуманном избавлении от своих лошадей — запрещая продавать лошадей, транспортировать их на убой или продавать их для производства конной упряжи в других местах.

Антонина Туманова

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