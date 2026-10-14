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The Guardian
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У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі

Київ • УНН

 • 1456 перегляди

Мер Зоран Мамдані підтримав заборону кінних екіпажів у Нью-Йорку з червня 2028 року. Рада може проголосувати за закон 22 жовтня.

У Нью-Йорку хочуть заборонити кінні екіпажі
Фото Ілюстративне

Мер Зоран Мамдані та голова міської ради Нью-Йорка погодилися заборонити проїзд у місті кінними екіпажами, популярною туристичною визначною пам’яткою, яка викликала широку критику, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Мамдані погодився підтримати законопроект, підтриманий Джулі Менін, спікером міської ради Нью-Йорка, який забороняє експлуатацію кінних екіпажів з червня 2028 року, повідомляє Politico у вівторок. Очікується, що міська рада проголосує за закон наступного тижня.

"Індустрія кінних екіпажів підходить до кінця в Нью-Йорку. Наша адміністрація подбає про захист працівників і власників, а коней у безпеці", - написав Мамдані на X у вівторок.

Людина, знайома з мерією, підтвердила, що угода була укладена.

Хоча в Центральному парку всюдисущі прогулянки в екіпажах, захисники тварин давно висловлюють занепокоєння поводженням з кіньми. Починаючи з 2020 року, кілька коней загинуло, час від часу впавши з свідомості під час поїздки в кареті.

Поштовх до заборони посилився влітку після того, як 18-річний турист Романч Махаджан помер після того, як його викинули з карети.

У заяві Менін сказала, що кінні екіпажі "стали зростаючою проблемою громадської безпеки".

"Ми можемо шанувати традиції нашого міста, усвідомлюючи, що настав час рухатися вперед в інтересах громадської безпеки, захисту працівників і зміцнення економічної життєздатності нашого міста", — сказала Менін.

Речник Менін сказав, що спікер міської ради винесе закон на голосування 22 жовтня.

Додамо

Незважаючи на те, що заборона кінних екіпажів була широко підтримана, офіційні особи намагалися просунути законодавство, оскільки Профспілка транспортних працівників Нью-Йорка, яка виступає за візників, висловила занепокоєння щодо засобів до існування візників.

Раніше Мамдані давав зрозуміти, що підтримає закон про заборону кінних екіпажів; однак він висловив занепокоєння щодо законопроекту в його написанні, оскільки він містив недостатній захист працівників візників.

Копія законопроекту, надіслана Guardian, містить формулювання, що вимагає від міста створити програму зміни робочої сили, яка надає водіям карет консультації та направлення на інші вакансії в приватному та державному секторах.

Законопроект також вимагає від міста "розглянути" створення програми компенсації власникам вагонів вартості їхнього бізнесу.

Джон Самуельсен, міжнародний президент Профспілки працівників транспорту, сказав Politico, що законопроект не передбачає "значного економічного полегшення для працівників".

"Це ганебний політичний опортунізм, і Зоран не повинен просто погоджуватися з ним, особливо коли засоби до існування іммігрантських сімей знищуються", — сказав Самуельсен. "Вся ця ситуація є осудною".

Незрозуміло, чи планує Мамдані підписати законопроект у такому вигляді, чи будуть внесені додаткові зміни.

Снеха Чоудхарі, речник мерії, сказала в заяві: "Ми тісно співпрацюємо з міською радою, профспілковими партнерами, візниками, захисниками захисту тварин і лідерами громад, щоб забезпечити справедливий перехід, який захищає працівників, і при цьому раз і назавжди припинити використання кінних екіпажів у Центральному парку".

Законопроєкт також вимагає від міста запровадити програму допомоги водіям у позбавленні своїх коней гуманним шляхом – забороняючи продавати коней або транспортувати їх на забій або продавати для виробництва кінних упряжок в інших місцях.

Антоніна Туманова

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The Guardian
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