В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине
Киев • УНН
Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.
В Николаеве открыли канцелярию посольства Королевства Дания в Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Ларсом Льокке Расмуссеном, передает корреспондент УНН.
"... эта возможность абсолютно этого стоит, потому что открытие канцелярии посольства Дании в Украине в городе Николаев это без преувеличения историческое событие. Это не только датский след, датский фокус на помощи Николаеву. Это также пример всем другим странам, которые хотят поставить свою поддержку Украине на системную основу", - сказал Кулеба.
Министр поблагодарил Расмуссена за лидерство, историчность и демонстрацию примера.
Напомним
В Дании объявили о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности с Украиной.
В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине
Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.
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