У Миколаєві запрацювала канцелярія посольства Данії в Україні

У Миколаєві запрацювала канцелярія посольства Данії в Україні
Київ • УНН
Посольство Королівства Данія відкрило офіс у Миколаєві і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цей крок історичною подією.
У Миколаєві відкрили канцелярію посольства Королівства Данія в Україні. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, передає кореспондент УНН.
"... ця нагода абсолютно цього варта, тому що відкриття канцелярії посольства Данії в Україні у місті Миколаїв це без перебільшення історична подія. Це не лише данський слід, данський фокус на допомозі Миколаєву. Це також приклад усім іншим країнам, які хочуть поставити свою підтримку Україні на системну основу", - сказав Кулеба.
Міністр подякував Расмуссену за лідерство, історичність та демонстрація прикладу.
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У Данії оголосили про готовність розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій з Україною.