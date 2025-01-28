В Николаеве ракетный удар по пищевому предприятию: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате ракетного удара по пищевому предприятию в Николаеве погибли две работницы. Спасатели деблокировали тела из-под завалов, также повреждены цех и админздание.
В Николаеве спасатели деблокировали из-под завалов тела погибших. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером Николаев снова стал мишенью вражеского обстрела. Ракетный удар нанес разрушения одному из пищевых предприятий города.
В результате атаки погибли две женщины, которые работали на производстве. Спасатели прибыли на место происшествия и достали тела погибших из-под обломков разрушенного цеха.
Кроме потерь среди работников, частично повреждено здание предприятия: цех и помещения админздания.
На месте инцидента работали полицейские, аварийные службы и коммунальщики.
Напомним,
Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал, что в результате ракетного удара террористических войск по Николаеву погибли две женщины-работницы предприятия.
Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы28.01.25, 22:37 • 11587 просмотров