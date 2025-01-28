У Миколаєві ракетний удар по харчовому підприємству: що відомо про наслідки

У Миколаєві рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері Миколаїв знову став мішенню ворожого обстрілу. Ракетний удар завдав руйнувань одному з харчових підприємств міста.

Унаслідок атаки загинули дві жінки, які працювали на виробництві. Рятувальники прибули на місце події та дістали тіла загиблих з-під уламків зруйнованого цеху.

Окрім втрат серед працівників, частково пошкоджена будівля підприємства: цех і приміщення адмінбудівлі.

На місці інциденту працювали поліцейські, аварійні служби та комунальники.

Нагадаємо

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що внаслідок ракетного удару терористичних військ по Миколаєву загинули дві жінки-працівниці підприємства.

Ворожий ракетний удар по Миколаєву: на підприємстві загинули працівниці