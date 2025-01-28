У Миколаєві ракетний удар по харчовому підприємству: що відомо про наслідки
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по харчовому підприємству в Миколаєві загинули дві працівниці. Рятувальники деблокували тіла з-під завалів, також пошкоджено цех та адмінбудівлю.
У Миколаєві рятувальники деблокували з-під завалів тіла загиблих. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Сьогодні ввечері Миколаїв знову став мішенню ворожого обстрілу. Ракетний удар завдав руйнувань одному з харчових підприємств міста.
Унаслідок атаки загинули дві жінки, які працювали на виробництві. Рятувальники прибули на місце події та дістали тіла загиблих з-під уламків зруйнованого цеху.
Окрім втрат серед працівників, частково пошкоджена будівля підприємства: цех і приміщення адмінбудівлі.
На місці інциденту працювали поліцейські, аварійні служби та комунальники.
Нагадаємо
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що внаслідок ракетного удару терористичних військ по Миколаєву загинули дві жінки-працівниці підприємства.
Ворожий ракетний удар по Миколаєву: на підприємстві загинули працівниці28.01.25, 22:37 • 46224 перегляди