В Николаеве после "прилетов" известно о двух пострадавших

После "прилетов" в Николаеве известно о двух пострадавших людях, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Сейчас известно о двух пострадавших. Им медицинская помощь оказана амбулаторно - написал Ким.

В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же