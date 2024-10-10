В Николаеве после "прилетов" известно о двух пострадавших
Киев • УНН
В Николаеве зафиксированы "прилеты", в результате которых пострадали два человека. Пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.
После "прилетов" в Николаеве известно о двух пострадавших людях, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Сейчас известно о двух пострадавших. Им медицинская помощь оказана амбулаторно
В Николаеве прогремел повторный взрыв: в ОВА говорят, "прилет" был туда же10 октября 2024, 09:14 • 7700 просмотров